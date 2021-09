Kahta’da 19 Eylül Gaziler Günü Kahta’da kutlandı

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan program, bir dakikalık saygı duruşunun ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

“Şehit ve gazilerimiz özgürlük ve bağımsızlığımızın en değerli simgelerindendir”

Ardından Jandarma Astsubay Çavuş Tansu Ateş, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Ateş, açıklamasında; “Bugün kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve gazilik onuruna erişen, kahraman vatan evlatlarını şükran ve minnetle anma günüdür. Yüce Türk milletinin şanlı tarihi, bizlere gurur veren ve her zaman övüneceğimiz eşsiz zaferlerle doludur. Bugün 2000’li yılların güçlü ve saygın Türkiye’sinin temelinde işte bu şanlı mücadele sonrasında kazanılan zaferler yatmaktadır. TBMM tarafından Türk ulusu adına Ulu Önder Atatürk’e Gazi ve Mehmetçik unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin ‘Gaziler Günü’ olarak kabul edilmesi takdire değer bir vefa örneğidir. Şu anda içinde bulunduğumuz coğrafyada huzurlu, birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Şehit ve gazilerimiz, birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızın en değerli simgelerindendir. Bu yurtsever insanlarımızın, yaşamlarını değerli kişiliklerine yaraşır biçimde, iyi koşullar altında sürdürebilmelerinin sağlanması, yalnızca onlara olan borcumuz değil, ulusal dayanışmamızı güçlendirmenin de değişmez koşuludur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başkomutan Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anar, değerli ailelerine ve yüce milletimize saygılar sunarız” ifadelerini kullandı.

Ateş’in konuşmasıyla birlikte program, gaziler onuruna baraj kenarında bir restoranda verilen yemekle devam etti.

“Şehit ve gazilerimizin bir talebi ve isteği bizim için bir emirdir”

Burada bir konuşma yapan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, “Bugünkü yemek organizasyonu bir nevi birbirimizi yüz yüze görme ve tanıma imkanı sağladı. Şehir ailelerimizin, gazilerimizin bir ihtiyaçları veyahut sıkıntıları olduğunda kapılarımız kendilerine sürekli açıktır. Sizler bu vatan için canınızdan can verdiniz. Bunu karşılaştıracak veya bunun karşılığında her hangi bir şeyin olmadığını biliyoruz. Bunun için en azından bizler de bunun nişanesi olarak bu tür organizasyonlarla bir araya geliyoruz. Herhangi bir talebiniz ve isteğiniz olursa bu bizim için bir emirdir. Baş, göz üstüne her zaman. Kapılarımızın sizlere sonuna kadar açık olduğunu tekrar ifade ederken, hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.