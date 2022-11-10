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Kahta’da 10 Kasım töreni

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde Ulu Önder Atatürk, düzenlenen törenle anıldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
10 Kasım 2022 Perşembe 11:21
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Kahta’da 10 Kasım töreni

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlene törene Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anma programında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.Törende Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Remzi Kurt, Atatürk’ün askeri kişiliğini anlatan konuşmalarda bulundu.

Kahta Kaymakamlığı’nda düzenlenen törenin ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda devam etti.Programda günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, Atatürk’ün sevdiği ezgiler seslendirildi.



Kaynak:PHA

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Kahtada 10 Kasım Töreni
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