Kahta Ziraat Odası meclis toplantısı yapıldı

Meclis Başkanı Ahmet Fatih Şimşek başkanlığındaki toplantıda tarımsal enerji, gübre fiyatları, zirai ilaç fiyatları, TARSİM, toplulaştırma, tarım kredi ve bankalardan çekilen kredi ile zarar-ziyan konuları ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı; ülkenin olmazsa olmazı olan tarım sektörünün yapılan zamlardan sonra büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu ifade etti.

Başkan Turanlı, toplantıda ele alınan konuları ise şu şekilde açıkladı:

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tarifesine yüzde 94,8’lik zam bu dönem sulu tarım yapacak üreticilerimizi zor duruma koyacağından çiftçilerimizin sulu tarımdan vazgeçeceği görünüyor. Çiftçilerimizin kullanacağı tarımsal elektrikte indirime gidilmesi gerekmektedir.

Gübre fiyatlarının geçen yılla kıyasladığımızda yüzde 300 oranında artış yaşandı. Yüksek fiyatlarla ürün eken çiftçilerimiz şu dönemde kullanacağı üst gübrelerde acilen fiyat indirimine gidilmelidir. Çiftçilerimiz gübreden yaşanan yüksek fiyattan dolayı yeterince taban gübresi kullanamadılar. Eğer kullanılacak üst gübrelerde fiyat indirimi uygulanmaz ise, verimde büyük oranda düşüklük yaşanacaktır.

Bu dönemlerde bağ, bahçe ve tarla ürünlerinde görülebilecek yabancı ot, hastalık ve zararlılara karşı kullanılacak olan zirai kimyasal ilaçların fahiş bir şekilde yükselen fiyatlar karşısında çiftçilerimiz çaresiz bir şekilde beklemektedir. Kimyasal zirai ilaçların kullanılabilmesi için bir an önce fiyat indirimine gidilmesi gerekmektedir. Zirai ilaç kullanılmadığı takdirde verimde düşüş olma ihtimali yüksektir.

Özellikle 18-24 Ocak’ta ilçemizde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilçemizdeki seralarda ve hayvan çiftliklerinde büyük zararlar oluşmuştur.

Yetkililer tarafından gerekli incelemeler ve kontroller yapılarak zararlar saptanmıştır. Çiftlikleri ve seraları zarar gören üreticilerimiz için biran önce gerekli yardımlar yapılmalı, eğer bankalarda kredi kullanmışlar ise bu krediler faizsiz ertelenmelidir.

Üreticilerimizin bin bir emekle ve son kuruşunu harcayarak ekmiş oldukları ürününü, geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık, don, fırtına vb. yaşanan doğal afetlerden kaynaklanan zararın karşılanması için TARSİM sigortası yapmaları gerekmektedir.

Uzun zamandır bölgemizde toplulaştırma faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Toplulaştırma işlemlerinin çiftçilerimizin ve muhtarlıklarımızın görüşleri alınarak işlem yapmaları bu şekilde anlaşmazlıkların ortadan kaldırılıp, toplulaştırma işlemlerinin bir an önce bitirilmesi gerekmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası Kredi Limitleri Yükseltilmeli

Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası’nda almış olduğu kredi limitleri güncellenmesi gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde girdi ve gelir göz önünde bulundurarak çiftçilerimize belli bir limit verilmekteydi. Bu yıl tarım kredi kooperatifi ve Ziraat Bankası girdilerde yaşanan yüksek zamlar göz önünde bulundurarak ve çiftçilerimizi limit artışında eksperlere muhtaç ettirmeden kredi limitini arttırmalıdır. Yapılacak olan kredi limit güncellemesi sayesinde girdilerini alıp, üretimini gerçekleştirebilecektir.

Yukarda belirtilen konular doğrultusunda Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a Kahta Ziraat Odası Yönetimi olarak teşekkür ederiz. Talep edilen konularda bir an önce sonuç almak ve çiftçilerimize güzel haberler vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA