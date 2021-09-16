Kahta Ziraat Odası kuraklıkla mücadele için çalışıyor

Adıyaman’ın Kahta Ziraat Odası kuraklık ile mücadele kapsamında badem bahçelerinde arazi çalışması yapılıyor.

Bölgemizde ve tüm Türkiye’de gün geçtikçe etkisi daha çok hissedilen kuraklıkla mücadele kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa geliştirdikleri proje kapsamında badem bahçesinde arazi çalışması gerçekleştirdi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, başkanlığında İpekyolu Kalkınma Ajansı proje sorumlusu Orhan Yaşar ile sürdürülebilir arazi yönetimi konusunda çalışan Prof. Dr. Erhan Akça ve Doç. Dr. Gökhan Büyük ile birlikte uygulama alanına giderek ön çalışmaları gerçekleştirdi.

2022 yılına değin sürecek ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek projenin amacı yağışlarla gelen suyu olabildiğince toprakta tutmak ve bölgemizde yaygın erozyonu önlemek için toprak ve iklimine uygun arazi işleme yöntemlerinin geliştirilmesini içermektedir.

Ziraat Odası Başkanı Turanlı, tüm Türkiye için örnek olabilecek proje sonrasında arazide erozyonun önlenmesi ve yağış sularının tutulmasıyla verimde yüzde 10-15 düzeyinde artış beklediklerini ve projenin uygun maliyetli olması için çaba göstereceklerini bu sayede bölgedeki çiftçiler tarafından kolaylıkla uygulanabileceğini dile getirdi.

iha