Kahta Ziraat Odası Başkanlığı meclis toplantısında bir araya geldi

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı Başkanlığında yapılan toplantıda, bölgede yetiştirilen ege menşeli tütün alımında yaşanan sorunlar, tarım girdileri, gübre fiyatları, vergi ile 5 yıla dönük iadeler alınabilmesi için izlenecek yol haritası konuları görüşüldü.

“Bu yıl yüksek girdi fiyatlarla çiftçilerimiz çaresiz kalmıştır”

Toplantıda açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Ege menşeli tütün yetiştiricilerin firmalarla yapmış olduğu sözleşme fiyatları doğrultusunda umut verici üretim yapıldı. Ama ürün alımında sözleşmede belirtilen fiyatın çok altında fiyat belirlemeleri tütün üreticilerimizi üzdü. Çiftçilerimiz bu durum karşısında önümüzdeki yıllarda tütün dikmeme kararı alacakları dile getirildi. Pandemi süresince ülkemiz ve dünya için önem arz eden gıda üretimin bu yıl yüksek girdi fiyatlarla çiftçilerimiz çaresiz kalmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen çiftçilerimiz bir karış toprağını boş bırakmadan ekimini sürdürmektedir. Temennimiz çiftçilerimizin bu yüksek girdilerle yapmış olduğu üretimin gerek devletimizin destekleriyle gerekse ürün fiyatların çiftçilerimizi memnun edecek fiyatla satışını sağlanması. 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7338 sayılı kanun ile 193 sayılı gelir vergisi kanununa mükerrer 20/c madde eklenerek, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Çiftçilerimizin bu kanuna dayanarak alacakları iadeler için yapılması gereken ve izlenecek yolun belirlenmesi için en kısa zamanda çiftçilerimize duyurulacak” dedi.