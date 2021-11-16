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Kahta OSB’de yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Selami Korkutata, başkanlığında bir araya geldi.

16 Kasım 2021 Salı 14:57
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Kahta OSB’de yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Yusuf Turanlı, Yönetim Kurulu üyeleri Zeynel Çelik, Mustafa Kandemir ve Bölge Müdürü Yusuf Uluçay katıldı.

Toplantıda, Kahta OSB'nin yatırım ve istihdam için daha cazip bir merkez olma yolunda ilerlemesine paralel olarak 2. etap için gelen talepler görüşüldü.

Kahta OSB'nin bölgenin en cazip sanayi bölgesi yolunda ilerlediğini kaydeden Kaymakam Selami Korkutata, "Bölgemizde halihazırda 3 binin üzerinde istihdam sağlanıyor. Bununla beraber sanayi üretimi ve ihracat verileri oldukça yüksek olan bir bölgeye sahibiz. İnşallah 2. Etabın da açılması ile bu veriler daha da katlanarak artacak. Şahsım ve yönetim kurulu adına tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 16.11.2021 15:19
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