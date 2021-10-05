Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı - Videolu Haber

Kommagene’liler döneminde yazlık başkent olan Arsameia ile birlikte önemli bir idare merkezi olarak inşa edilmiş, Romalılar döneminde geliştirilen kalede, su yolları, sarnıç, zindan, dükkanlar, ibadet mekanları ve geniş odalar yer alıyor.

Nemrut Dağı Milli Parkı sınırlarında, Arsemia’ya yakın bir konumda bulunan tarihi 2 bin yıla dayanan 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında 3. etabın tamamlanmasıyla Eski Kahta Kalesi'nde 10 kişilik ekiple kazı çalışmaları başladı.

“Kale’nin Kommagene, Roma dönemine ait bir temel yapısı var”

Yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Yeni Kale veya eski ismi ile Kahta Kalesi'nde kazı çalışmalarına başladık. Burada sarp kayalıklar üzerinde kurulan kale eski temel üzerine Kommagene, Roma ve Memlükler döneminde birçok bölmesi yapılmış bir kale yapısı olarak karşımıza çıkmakta. Burada yapılan kazıların sonucunda ortaya çıkacak olan yapılar daha sonraki dönemde restorasyonu yapılacak ve bu restorasyon bitmesi ile birlikte ziyaretçilere açılacaktır. Buranın Kommagene, Roma dönemine ait bir temel yapısı var. Fakat üst kısımlardaki yapılar 13. yüzyıl Memlükler dönemine ait olan bir kaledir. Kazılar yaklaşık yirmi gün sürecek. Bu kazılar sonucunda ilk savunma yerinin yapıları daha önceki dönemlerde nasıl bir şekilde ise, en azından onun restorasyonu ile ilgili bir fikir elde edilebilecek" dedi.

İki haftalık kazı çalışması yapılacağını hatırlatan Arkeolog Mehmet Turan ise şunları söyledi: "Eski Kahta kalesinde kazı çalışmalarına başladık. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda kalenin güney kısmından dükkan alışveriş dediğimiz mekanların olduğunu görmekteyiz. Bunların alt kısımda ise iki yer tespit ettik. Buralar çok tahribata uğramış ve içleri toprak ile dolmuş önceliğimiz bu toprak dolan yerleri temizleyip bu alanları restorasyon hale getirmek burada iki haftalık bir kazı çalışmamız olacak bundan sonra restorasyon çalışmaların başlayacağız" diye konuştu.

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