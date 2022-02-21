Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev değişimi

İbrahim Halil Tunçmen, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü’ne araştırmacı olarak atanırken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de daha önce Şube Müdürlüğü, AR-GE yöneticiliği ve Kaymakamlık Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü görevlerini yürüten Kahta İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Lütfü Başli atandı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen devir teslim töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve eski İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen karşılıklı olarak yeni görev yerlerinde başarı dileğinde bulundular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli şu ana kadar yapılan hizmetlerinden ötürü İbrahim Halil Tunçmen’e teşekkür plaketi takdim etti.

Görevi teslim eden İbrahim Halil Tunçmen,"Kurumumuzda daha önce şube müdürlüğü ve AR-GE Koordinatörlüğü görevlerini yürüten Kahta İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Lütfü Başli’ya devrettiğimiz eğitim meşalesini daha ileriye taşıyacağına inanarak kendilerine yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum"dedi.

Tarihi derinliğiyle, milli ve manevi hasletleriyle kadim Kahta’ya hizmet edecek olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"Şahsıma böylesine onurlu bir görev tevdi eden Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı arz ederim. Bizlerden önce ilçemize ve ilçemizin aziz insanlarına, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden, eğitimin her kademesinde yer alan kıymetli yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Değişen dünya düzenine uyum sağlamak, hayallerimizi hedeflere, hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek adına heyecanla ve umutla başladığımız her yeni günde; tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin aziz ilçesi Kahta’yı hep birlikte bir adım daha ileri götürme gayretinde olacağız. Öğrencilerimizi; akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle desteklemek, dezavantajlı öğrencilerimizin ve okullarımızın ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamak ile tüm okullarımızı aynı üst çıtada buluşturmak en temel görevimizdir. Bu minvalde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütürken bizlere destek olacak tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, üniversitemize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ile sivil toplum kuruluşlarına şimdiden teşekkürlerimi sunuyor ve hep birlikte kadim memleketimiz Kahta’ya hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugünden itibaren eğitime dair sözü, fikri, projesi olan herkese gönlümüzün ve makamımızın kapısı açıktır. Yolumuz ilim yoludur. Dilimiz sevgi dilidir. Gayemiz istiklali ve istikbali uğruna gözünü budaktan esirgemeyen aziz milletimize layıkıyla hizmet etmektir. Bu kutlu yolculukta Rabbim yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA