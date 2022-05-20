Galeriler Yazarlar
Adıyaman 13
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.372,35
ALTIN
942,56
DOLAR
15,88
STERLİN
19,90
EURO
16,84

Kahta İdman Yurdu Spor şampiyonluk kupasını aldı

Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü U16 Takımı seyircisi önünde U16 İl Şampiyonluğu kupasını aldı.

20 Mayıs 2022 Cuma 16:31
9 Okunma
Kahta İdman Yurdu Spor şampiyonluk kupasını aldı

Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü U16 Takımı seyircisi önünde U16 İl Şampiyonluğu kupasını aldı.

Adıyaman 1. Amatör Ligi’nde mücadele veren A Takımının ilde Play Off’lara kadar yükselmesinden sonra kulübün U18 ve U16 takımları da il şampiyonu oldu.

Kulüp Başkanı Ekrem Kılınç, " Biz kulüp olarak öncelikle ahlâk önem veriyoruz. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları spora yönlendirmektir. Bunun meyvelerini de almaya başladık. Bu sezon A Takımımız kendi grubunda 14 maçtan 13 galibiyet alarak grup lideri olduk. Ardından Play Off’lara yükseldik. Play Off’larda tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Ancak Adıyaman U18 Ligi’nde 14 maçta 14 galibiyet alarak şampiyon olup bölgede ilimizi temsil ettiğimiz turnuvada 1 galibiyet aldık. Ardından penaltılara kalan maçta maalesef elendik.

Bugün de U16 Ligi’nde de şampiyon olduk ve ilimizi bölgede temsil edeceğiz. Çok güzel bir yönetim anlayışımız var. Hepimizin derdi gençlerimizdir. Yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsi bu amaçla ellerini taşın altına koymuşlardır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Ali Can Çelik, Kahta Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, Kahta İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta İdman Yurdu Kulüp Başkanı Ekrem Kılınç ve Kulüp Yöneticilerinden Halil Korkut, Hamza Parlak, M Ali Çetin ile ayrıca A /U18 Takımı Teknik Direktörü Ahmet Karadaş, U16 Takımı Teknik Direktörü Ramazan Demirhan’ın da hazır bulunduğu kupa törenine Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü U16 Takımı seyircisi önünde U16 İl Şampiyonluğu kupasını aldı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 21.05.2022 00:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta’da yabancı dil festivali düzenlendi
Kahta’da yabancı dil festivali düzenlendi
Kahta'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
Kahta'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
Kahta’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Kahta’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Okullararası futbol turnuvası başladı
Okullararası futbol turnuvası başladı
Kahta’da 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Kahta’da 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Kahta’da ev hırsızı yakalandı
Kahta’da ev hırsızı yakalandı
Kahta’da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği’ne büyük ilgi
Kahta’da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği’ne büyük ilgi
Kahta’lı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi
Kahta’lı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi
Kahta'da 50 bin TL değerindeki televizyon hırsızlığına 1 tutuklama
Kahta'da 50 bin TL değerindeki televizyon hırsızlığına 1 tutuklama
Kahta’nın işlek caddelerinde kaldırım çalışmaları başladı
Kahta’nın işlek caddelerinde kaldırım çalışmaları başladı
Kahta’da akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı
Kahta’da akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı
Kahta'da TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi
Kahta'da TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi
Kahta’da asfalt çalışmalarına hız verildi
Kahta’da asfalt çalışmalarına hız verildi
Kaymakam Korkutata, engellilerle halay çekti
Kaymakam Korkutata, engellilerle halay çekti
Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı
Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı
Kahta’da trafik haftası etkinliği başladı
Kahta’da trafik haftası etkinliği başladı
Başkan Turanlı’dan bayram mesajı
Başkan Turanlı’dan bayram mesajı
Kahta’da ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartı dağıtıldı
Kahta’da ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartı dağıtıldı
Kahta’da, ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ Uygulaması
Kahta’da, ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ Uygulaması
Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti
Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti
Şampiyonlardan Kahta Kaymakamı Korkutata'ya ziyaret
Şampiyonlardan Kahta Kaymakamı Korkutata'ya ziyaret
Kahta'da iki ayrı kavgada: 26 yaralı, 8 gözaltı - Videolu Haber
Kahta'da iki ayrı kavgada: 26 yaralı, 8 gözaltı - Videolu Haber
Kahta'da Ziraat Odası'nın Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi
Kahta'da Ziraat Odası'nın Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi
Kahta'da 3 ton kaçak balık ele geçirildi
Kahta'da 3 ton kaçak balık ele geçirildi
23 Nisan, Kahta’da coşkuyla kutlandı
23 Nisan, Kahta’da coşkuyla kutlandı
Kahta Belediyesi kurum amirlerine iftar programı düzenlendi
Kahta Belediyesi kurum amirlerine iftar programı düzenlendi
Kahta’da trafik kazası: 3 yaralı
Kahta’da trafik kazası: 3 yaralı
Başkan Turanlı’dan, Ege menşeli tütün açıklaması
Başkan Turanlı’dan, Ege menşeli tütün açıklaması
Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Kahta’da öğrenci ve öğretmenlerden okul kütüphanesine destek
Kahta’da öğrenci ve öğretmenlerden okul kütüphanesine destek

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim