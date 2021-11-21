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Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

21 Kasım 2021 Pazar 14:15
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Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturma kapsamında Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Fatih Mahallesi'nde bir adrese uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 30 gram kubar esrarı maddesi, 2 uyuşturucu kullanımı aparatı, 230 gram sentetik madde ve 2 kimyasal sıvı madde ele geçirildi.

Uyuşturuculara el konulurken Y.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.B., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 21.11.2021 19:36
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