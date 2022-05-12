Kahta'da TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi

Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, birbirinden farklı projelerini sergileme imkanına kavuştu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerin sunumlarını dinleyerek öğrencilerden projenin hedefi, amacı ve faydaları hakkında bilgiler aldı.

Başli, projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Sinan Demir ve Köy Muhtarı Murat Çelik ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: PHA