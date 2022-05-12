Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.393,47
ALTIN
913,22
DOLAR
15,40
STERLİN
18,92
EURO
16,17

Kahta'da TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergiledi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 11:10
9 Okunma
Kahta'da TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi

Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, birbirinden farklı projelerini sergileme imkanına kavuştu.
Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerin sunumlarını dinleyerek öğrencilerden projenin hedefi, amacı ve faydaları hakkında bilgiler aldı.
Başli, projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Sinan Demir ve Köy Muhtarı Murat Çelik ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 12.05.2022 11:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta’da asfalt çalışmalarına hız verildi
Kahta’da asfalt çalışmalarına hız verildi
Kaymakam Korkutata, engellilerle halay çekti
Kaymakam Korkutata, engellilerle halay çekti
Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı
Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı
Kahta’da trafik haftası etkinliği başladı
Kahta’da trafik haftası etkinliği başladı
Başkan Turanlı’dan bayram mesajı
Başkan Turanlı’dan bayram mesajı
Kahta’da ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartı dağıtıldı
Kahta’da ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartı dağıtıldı
Kahta’da, ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ Uygulaması
Kahta’da, ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ Uygulaması
Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti
Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti
Şampiyonlardan Kahta Kaymakamı Korkutata'ya ziyaret
Şampiyonlardan Kahta Kaymakamı Korkutata'ya ziyaret
Kahta'da iki ayrı kavgada: 26 yaralı, 8 gözaltı - Videolu Haber
Kahta'da iki ayrı kavgada: 26 yaralı, 8 gözaltı - Videolu Haber
Kahta'da Ziraat Odası'nın Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi
Kahta'da Ziraat Odası'nın Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi
Kahta'da 3 ton kaçak balık ele geçirildi
Kahta'da 3 ton kaçak balık ele geçirildi
23 Nisan, Kahta’da coşkuyla kutlandı
23 Nisan, Kahta’da coşkuyla kutlandı
Kahta Belediyesi kurum amirlerine iftar programı düzenlendi
Kahta Belediyesi kurum amirlerine iftar programı düzenlendi
Kahta’da trafik kazası: 3 yaralı
Kahta’da trafik kazası: 3 yaralı
Başkan Turanlı’dan, Ege menşeli tütün açıklaması
Başkan Turanlı’dan, Ege menşeli tütün açıklaması
Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Kahta’da öğrenci ve öğretmenlerden okul kütüphanesine destek
Kahta’da öğrenci ve öğretmenlerden okul kütüphanesine destek
Kahta'da Uğur Okulları lansman toplantısı yapıldı
Kahta'da Uğur Okulları lansman toplantısı yapıldı
Kahta’nın ilk global eğitim kurumu açılıyor
Kahta’nın ilk global eğitim kurumu açılıyor
Kahta’da avlanma yasağı uyarısı
Kahta’da avlanma yasağı uyarısı
Kahta’da "Nemrut Badem Çiçeği Festivali" düzenlendi
Kahta’da "Nemrut Badem Çiçeği Festivali" düzenlendi
Kahta'da minik öğrenciler, mahalle muhtarıyla birlikte fidan dikti
Kahta'da minik öğrenciler, mahalle muhtarıyla birlikte fidan dikti
Kahta’da istişare toplantısı
Kahta’da istişare toplantısı
Dezavantajlı çocuklar şanlı tarihe yolculuğa çıktı
Dezavantajlı çocuklar şanlı tarihe yolculuğa çıktı
Aşcı, Kahta'da okul ve kurum müdürleriyle bir araya geldi
Aşcı, Kahta'da okul ve kurum müdürleriyle bir araya geldi
Kahta'da E-Sınav Merkezi hizmet vermeye başladı
Kahta'da E-Sınav Merkezi hizmet vermeye başladı
Öğretmenleri taşıyan servisi kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servisi kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı
Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde ilk defa mekanik ceviz budaması yapıldı
Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde ilk defa mekanik ceviz budaması yapıldı
Adıyaman'da Uzman Çavuş Avseren son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman'da Uzman Çavuş Avseren son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim