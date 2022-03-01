Kahta'da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolu üzeri 20'inci kilometrede meydana geldi. Esendere Köyü yakınlarında Fikret Gürbüz (37) yönetimindeki 02 HT 056 plakalı minibüs ile Esat Kaya (24) idaresindeki 66 HB 160 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunana Yakup Gürsoy (49) ve Abubekir Atlamaz (51) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adil serviste tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Esat Kaya, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA