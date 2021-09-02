Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen başkanlığında düzenlenen toplantıda yeni eğitim öğretim yılında planlanan çalışmalar hakkında okul müdürleri bilgilendirildi.

6 Eylül 2021 Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim normal bir şekilde başlanacağını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Pandemi tedbirleri doğrultusunda okullarda hazırlık çalışmaları ve personel tarafından uyulması gereken tedbirlerin titizlikle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre başta idareci, öğretmen, hizmetli, kantin görevlisi, şoför ve öğrencilerle temas halinde olan tüm personelin Covid-19 aşısı olması öneriliyor. Aşı olmak istemeyen personellerimiz ise haftada 2 defa PCR testi yaptırarak okul idaresine bilgi vermesi gerekiyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının tam zamanlı olarak yüz yüze yapılacak, çok kalabalık olan okullarda ikili öğretim yapılabilir. Ancak ilçemizde bu anlamda kalabalık bir okul olmadığı için ikili öğretimi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Teneffüs saatleri sınıf seviyeleri baz alınarak düzenlenebilir.

EBA TV yayınlarına devam etmektedir. Öğrencilerin EBA’dan yararlanmaları konusunda teşvik edip bilgilendirelim” şeklinde konuştu.

Toplantı, okul ve kurumların 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazır getirilmesi için gerekli tedbirleri alınması, hazırlık çalışmalarının yapılması doğrultusundaki görüşlerin belirtilmesi ve okul müdürlerinin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

iha