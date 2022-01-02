Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Medet Aslan idaresindeki 44 BK 475 plakalı otomobil ile Samet Tanrıverdi yönetimindeki 06 DN 0476 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Medet Aslan ile minibüs sürücüsü Samet Tanrıverdi, yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA