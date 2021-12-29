Kahta'da otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Kahta-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Halil Burak Vural idaresindeki 06 DOZ 58 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarparak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Halil Burak Vural ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınırken kazada 1 domuz telef oldu.

Kaynak: PHA

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