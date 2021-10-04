Kahta'da ortaöğretim kurumları kariyer günlerine hazır

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ortaöğretim kurumlarında, sağlık alanında bulunan radyoloji ve acil tıp teknisyenliği gibi meslek alanları hakkında öğrencilere bilgi verecek.

Kariyer günleri programına veliler de davet edilerek 12 yaş üstü çocuklar için Covid-19 aşılama programı hakkında bilgi verilecek. Velilerin E-Nabızdan vereceği Aşı Onayı ile 12 yaş üstü çocukların aşılanma programına alınması sağlanacak.

Okullarda düzenlenecek olan aşı bilgilendirme toplantıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Büro Sorumlusu Önder Can tarafından koordine edilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, kariyer günler hakkında yaptığı açıklamasında; “Lise düzeyindeki okullarımız da kariyer günleri programı düzenlenecek. Kariyerleri günleri programında öğrencilerimiz merak ettiği konular hakkında sağlık personellerden gerekli bilgileri alacak. Ayrıca kariyer günleri programında aşı stantları kurulacak. Velileri tarafından aşı onayı alınan öğrencilerimiz burada aşı takvimini başlatmış olacak. Programın hazırlanmasında ve uygulanmasın emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederim” dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmenin yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, İlçe Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi Dr. Dilek Ener ve Okul Müdürleri katıldı.