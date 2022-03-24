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Kahta'da okul idarecileri değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli başkanlığında okul idarecileri toplantısı düzenlendi.

24 Mart 2022 Perşembe 10:18
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Kahta'da okul idarecileri değerlendirme toplantısı yapıldı

Kahta Şehit Murat Toprak Ortaokulu’nda programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Şube Müdürleri Mehmet Türk, Mesut Çoşkun ve okul idarecileri katıldı.
Kahta Şehit Murat Toprak Ortaokulu’nda yapılan toplantıda okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında durum değerlendirmesi ve planlama çalışmaları yapıldı.
Program, okulların başarı durumları, akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar, proje çalışmalarının artırılması, okul güvenliği ve okulların taleplerinin ele alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 24.03.2022 10:45
Anahtar Kelimeler:
Kahta
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