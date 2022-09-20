Kahta'da öğrenci, öğretmen ve velilere ' Okul Geçidi Görevlisi Eğitimi' verildi

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınan trafik tedbirleri kapsamında okul önlerinde yaşanması muhtemel trafik kazalarının önlenmesi amacıyla ‘Okul Geçidi Görevlisi Eğitimi’ düzenlendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim verildi.

Eğitime katılanların gönüllü olarak, okul önlerinde görev alacağı öğrenildi.

Eğitime katılan okul geçidi görevlilerine eğitim sırasında taşıtların durdurulması ile yönlendirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken emniyet tedbirleri teorik olarak anlatıldı.

İlçe Trafik Büro Denetleme Amirliğinde görevli polis memuru Mikdat Yanalak tarafından verilen uygulamalı eğitim sırasında, geçit görevlisinin vereceği işaret ve yön tayini esasları, görevlinin okul önlerinde veya geçitlerde kendi can güvenliğinin korunması amacıyla bulunabileceği yer ve noktalar gösterildi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa okul müdürleri, İlçe Trafik Büro Denetleme Amiri Talip Gönül, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Kaynak: PHA