Kahta'da motosiklet şarampole devrildi 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kahta-Siverek yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi.Mehmet Ç. (31) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan Yasin G. (23) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak:PHA