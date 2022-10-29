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Kahta'da motosiklet kazasındaki genç hayatını kaybetti - Videolu Haber

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralanırken durumu ağır olan Abdullah Süt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

29 Ekim 2022 Cumartesi 20:01
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Kahta'da motosiklet kazasındaki genç hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Kahta’ya 3 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen ve plakası olmayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Umut Dolaş (18) ile Abdullah Süt (17) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan  durumu ağır olan Abdullah Süt'ün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Abdullah Süt doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Süt'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken Umut Dolaş'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 30.10.2022 12:05
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