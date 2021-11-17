Kahta'da kırsal destekler anlatıldı

Kahta Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mahmut Nedim Baybatmaz, Adıyaman İl Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Beyaztaş ve Ayhan Çelikten, İlker Yenel, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda konuşan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mahmut Nedim Baybatmaz, “Çiftçilerimizin sürdürebilir bir tarımın sağlanması için kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının destekleri çiftçilerimiz için hayırlı olsun” dedi.

Ardından kırsal kalkınma ve örgütlenme şube personeli İlker Yenel, yatırım konuları (kaz, hindi, büyükbaş vb. inşaat yatırımları) , yatırım yeri ve yatırım süreleri konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Kırsal kalkınma ve örgütlenme şube personeli Ayhan Çelikten ise, tarım alanında kullanılan ekipman (pulluk, pülverizatör, taş kırma, taş toplama, badem kırma makinesi, badem soyma makinesi ve benzeri) hibe destekleme ve bir çiftçi sadece bir ekipman alabileceği konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Proje başvuruları, 31.10.2021 tarihinde başlayıp 17.12.2021 tarihleri arasında edys.gov.tr internet adresi üzerinden bireysel olarak başvurular yapılacaktır.

