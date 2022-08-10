Kahta'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Caddesi üzerinde Orhan Kaya yönetimindeki 02 AAV 751 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Karaman yönetimindeki 02 T 4038 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak yola savrulan Fevzi Memiş (47), Perihan Memiş (45), Asuman Memiş (14) ve Mustafa Memiş (6) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri tarafından araçtakiler çıkartılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Perihan Memiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Memiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA