Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre ilk kaza, Girne Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Mustafa Saray (20) yönetimindeki 02 KN 239 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halinde bulunan 22 RH 124 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Saray ile hafif ticari araçta tatlı yapan Nevzat Başkut’un (32) üzerine dökülen sıcak yağla yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İkinci kaza ise Kahta-Sincik karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Murat Bozkurt (46) yönetimindeki 34 VM 1734 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yusuf Bozkurt (60), Abuzer Bozkurt (61), Hüseyin Bozkurt (13) ve Fatma Bozkurt (38) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışanlar çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Her iki kazada yaralananlar tedavi altına alınırken durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilen ve üzerine kızgın yağ dökülen Nevzat Başkut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: PHA