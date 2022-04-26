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Kahta'da iki ayrı kavgada: 26 yaralı, 8 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki ayrı kavgada 26 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

26 Nisan 2022 Salı 11:37
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Kahta'da iki ayrı kavgada: 26 yaralı, 8 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, gece geç saatlerde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, alacak nedeniyle Suriye uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırırken tekme, tokatlı kavgada 21 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 26 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığını belirlediği 8 şüpheli gözaltına alındı.

İkinci kavga Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.Çocuklar arasında çıkan kavgayı gören aileler arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken, kavgada yaralı 5 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 26.04.2022 13:22
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