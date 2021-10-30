Kahta'da hap ve uyuşturucuya 2 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol uygulaması oluşturuldu. Ekipler, yol uygulamasında plakası açıklanmayan otomobilin tali yola girmesinde şüphelenilerek, otomobil takibe alındı. Ekipler tarafından yapılan takipte yola poşet atıldığını fark edilmesi üzerine araç durduruldu. Ekipler tarafından yol kenarına atılan poşet içerisinde yapılan aramada 80 uyuşturucu hap ele geçirilirken otomobilde ve A.T., üzerinde yapılan aramada 58 gram sentetik kannabinoid enjekte halinde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken otomobil sürücüsü H.Ş., ile otomobilde bulunan A.T., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.