Kahta'da hafif ticari araçların karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Türkan yönetimindeki 02 FC 467 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Kaya yönetimindeki 02 KT 468 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Mehmet Fırat (33), Büşra Türkan (18), Fatma Türkan (62), Ali Türkan (3), Fırat Türkan (5) ve Mehmet Türkan (30) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olaya yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA