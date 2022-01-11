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Kahta'da gümrük kaçağı sigaraya 1 gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada bandrolsüz gümrük kaçağı 1009 paket sigara ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

11 Ocak 2022 Salı 10:40
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Kahta'da gümrük kaçağı sigaraya 1 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine Kahta-Diyarbakır karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Plakası ve sürücüsü açıklanmayan araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1009 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralar muhafaza altına alınırken araçta bulunan M.A.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 11.01.2022 11:43
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