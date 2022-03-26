Kahta'da E-Sınav Merkezi hizmet vermeye başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce birçok ilde uygulamaya konulan Elektronik Sınav Merkezi ilk kez Kahta’da hizmet vermeye başladı.

Kahta, Sincik, Gerger ve Samsat ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ehliyet, kalfalık, ustalık, açık lise ve açık ortaokul ile bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, yardımcı personel, memur ve şeflik sınavlarına girecekler için E-Sınav merkezi hazırlandı.

E-Sınav Merkezini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, incelemede bulunarak vatandaşlara başarılar diledi.

Kaynak: PHA