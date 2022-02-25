Kahta'da çiftçiler Tarsim konusunda bilgilendirildi

Kahta Ziraat Odası Eğitim Salonunda düzenlenen toplantıya Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Kahta Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Fatih Turan Çelik, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Adıyaman Süt Birliği Başkanı Deniz Alan, Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ve çiftçiler katılım sağladı.

Tarsim personelleri tarafından tarımsal ürünler ve hayvan sigorta işlemleri hakkında bilgi verirken, bölgede yetiştirilen ürünlerin sigorta kapsamına alınması gerektiği ve özellikle dolu, fırtına, sel ve beklenmeyen kazalar sonucunda oluşan zararların karşılanması için Tarsim sigortasının önemine değinildi.

Bilgilendirme sonunda, soru cevap bölümünde, çiftçiler söz alarak, Tarsim yaptıkları ürünlerde yetkili firmanın çiftçileri zor durumda bıraktıkları, yaşanan zararın düşük gösterilip, zarar gören çiftçilere düşük ödeme yapıldığını veya zarar gördüğü halde hiçbir ödemenin yapılmadığı söylediler.

Toplantıda konuşan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı," Tarsim personeline vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyorum. İleriki günlerde çiftçilerimizin direk muhatap olacağı yetkili bölge müdürümüzün çiftçilerimizle bir toplantı yapıp, çiftçilerimizin yaşamış olduğu sorunların çözümü için kendilerini ilçemize bekliyoruz. Kahta Ziraat Odası olarak, çiftçilerimizin Tarsim konusunda yaşadıkları sorunların bizim sorunlarımızın oldukları, bu sorunların çözümü için yapılması gereken ne varsa yapacağız ve katılım sağlayan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum"dedi.

Kaynak: PHA