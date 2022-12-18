Kahta'da çiftçiler hibe konusunda bilgilendirildi

Adıyaman Tarım ve Orman il Müdürlüğün organize ettiği 14/3. Etap, Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi hakkında Kahta Ziraat Odası Eğitim Salonundan bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Adıyaman Tarım ve Orman Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Nusret Güngörmüş ve Ziraat Mühendisi İlker Yener, Veteriner Hekim Ayhan Çelikten, Kahta Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zülkif Orak ve kurum personelleri, Kahta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

Aile işletmeciliği faaliyetlerin altyapı sistemleri yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bileşim sistemleri ve eğitim yatırımları, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, ipek böceği yetiştiriciliği yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları, makine parkı yatırımları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları konusunda Adıyaman Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürlüğü Personeli Ziraat Mühendisi İlker Yener katılımcılara bilgi verdi.

Yüzde 50 hibe desteği kapsamında yer alan makine ekipman konusunda Adıyaman Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürlüğü Personeli Veteriner Hekim Ayhan Çelikten tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Yapılan toplantıda katılımcılara bakanlığın başlatmış olduğu 14/3. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesinden çiftçilerimizin nasıl faydalanacakları, nasıl bir yol izleneceği konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı sonunda soru cevaplanırken, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı söz alarak, bu toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti. Turanlı,"İhtiyaç duyduğu konularda her zaman elimizden geleni yaptık. Bu tür çalışmaların devam edeceğini ve bu bilgilendirme toplantısının çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.



Kaynak:PHA