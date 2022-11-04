Kahta'da boş arazide cesedi bulunan Miraç Turan, toprağa verildi

Alınan bilgiye göre olay, dün akşama doğru Karşıyaka Mahallesi Arıkent Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazideki havuz kenarında yarı çıplak şekilde yatan bir çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda öldüğü belirlenen 10 yaşlarındaki çocuğun üzerinden kimlik çıkmazken, cenazesi otopsi için Kahta Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Burada yapılan inceleme ve araştırma sonucunda cesedin biri kız, ikisi erkek 3 çocuk babası engelli Mehmet Güli Turan’ın büyük oğlu Miraç Turan’a ait oluğu öğrenildi. Kâhta Devlet Hastanesi Morgu’ndan alınan cenaze Arıkent Mezarlığı’nda defin edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.



Kaynak:PHA