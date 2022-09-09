Kahta'da attan düşen 2 çocuk yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Kahta ilçesine bağlı olan Bağbaşı köyünde meydana geldi. Ata binen İbrahim Kırık (3) ve Gül kırık (7) bir anda dengesini kaybederek yerek düştü.Yaralı çocukları görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı çocuklara ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA

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