Kahta'da anız yangını ahır ve samanlıkları kül etti - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dut köyünde kırsal alanda anız yangını çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangını çevrede bulunan ahır ve samanlığa sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve vidanjör sevk edildi. Vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmalarında 2 ahır ile 2 samanlık kullanılmaz hale geldi. Ahırda bulunan hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarılırken, tonlarca saman ve 1,5 ton tütün kül oldu.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Belediye Başkanı Süleyman Kılıç son durum hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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