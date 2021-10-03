Kahta'da 78 düzensiz göçmen yakalandı - Videolu Haber

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Kahta-Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan plakası açıklanmayan bir kamyonun kasasında Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen, 78 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerin bulunduğu kamyonun ismi açıklanmayan sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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