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Kahta'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 18:30
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Kahta'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Kahta’daki kutlamalar Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Kültür Merkezi’ne kadar Gençlik Yürüyüşü yapılarak kutlamaların devamı Kahta Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kahta Kültür Merkezi’ndeki kutlama töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve öneminin belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek gerçekleştirdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği ve bütün milletin can pahasına destek verdiği istiklal mücadelesinin başlangıç noktası Samsun’da ilk adımın atılmasının üzerinden tam 103 yıl geçtiğini belirten Çiçek,"Gururla söyleyebiliriz ki, bir asır önce yorgun bir memleketi ayağa kaldıran o ruh, bugün hâlâ canlıdır, hâlâ ayaktadır. Yüz yıldır iftiharla yaşattığımız istiklal ruhu, ülkesini daima ileriye taşıma kararlılığındaki gençlerimiz için güçlü bir ilham kaynağıdır. Bu ülkenin genç nesilleri, cumhuriyetimize, istiklâlimize, hukuka, demokrasiye sadakatle sahip çıkmakta, adalet ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya için var güçleriyle çaba göstermektedirler. Bizler, Türkiye’nin değerlerine sımsıkı bağlı siz gençlerle geleceğe yürüme, bu yolda sizlerle yol arkadaşlığı yapmak bizim için büyük bir gurur vesilesidir. Türkiye’nin yarınları olan sizler için gece gündüz çalışmakta, sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için her türlü imkanı hazırlamakta kararlıyız.  Bizler adaleti, hakkaniyeti ve merhameti esas alan, her insanın hukukunu gözeten,  büyük medeniyetler kurmuş, insanlığa örnek şahsiyetler yetiştirmiş bir geleneğin takipçileriyiz. Bizler tarihe yön vermiş muhteşem bir geleneğin varisleriyiz. Geçmişten aldığımız bu zengin insanlık mirasını geleceğe taşıma mesuliyetini omuzlarımızda hissediyor, sizleri yarınlara en güçlü şekilde hazırlamanın gayretiyle çalışıyoruz. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlere emanettir.  Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi, çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün sizlere armağan edilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz milletimizin sizlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakârlıklar sonucu kurulan cumhuriyetimiz ve devletimiz sizlere emanettir. Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum.
Bizler Türk gençliğinin, önce Malazgirt Ovası’nda, sonra İstanbul Surlarında, daha sonra Çanakkale'de ve 19 Mayıs 1919'da Samsun Limanı’nda vatan, millet ve mukaddesat uğruna verilmiş onurlu mücadelelere sahip çıkacaklarına, gerektiğinde, ecdadımızın üstlendikleri tarihi rolü üstleneceklerine yürekten inanıyor ve bu yolda ülkemizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu duygularla bu anlamlı günü gençliğimize emanet ederek, Anadolu topraklarını yeniden Anadolu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum"dedi.
103. yıl dönümü dolayısıyla gençler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında çeşitli branşlarda spor gösterileri, folklor gösterisi ve yerel sanatçılar tarafından konser verildi.
Kutlama programı sonrası protokol üyeleri tarafından ulusal düzeyde dereceye girip başarı gösteren sporculara ödüller verildi. Tören, protokolün gençlerle fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 19.05.2022 19:02
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