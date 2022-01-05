Kahta Büyükçay Barajı yapım sözleşmesi imzalandı

DSİ Genel Müdürlüğü Namık Kiper toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Kahta Büyükçay Barajının yapım sözleşmesi imzalandı.

Düzenlenen imza törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız başkanlığında düzenlenen imza toplantısına, Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Göktuğ İlter ve yüklenici firma temsilcileri katıldı.

"97 bin 990 dekar tarım arazisinin cazibeli sulanacak"

Düzenlenen toplantıda açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,"Adıyaman ilimiz için çok önemli olan ve uzun zamandır hasretle beklenen Kahta Büyükçay Barajımızın yapım sözleşmesini imzaladık. Sulama ve enerji maksatlı inşa edeceğimiz barajımızda depolanacak su ile 97 bin 990 dekar tarım arazisinin cazibeli olarak sulanması, yılda 42.28 GWh enerji üretilmesi ve böylece milli ekonomiye 2022 yılı birim fiyatları ile yılda yaklaşık 216 milyon lira ekonomik fayda sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında 9 bin 360 metre tünel açılacak olup, tünel çapı 4,5 metredir. Adıyaman ilimizde sulama ve enerji üretimi anlamında ciddi bir ihtiyacı karşılayacak olan Büyükçay Barajı sayesinde özellikle 97 bin 990 dekar tarım arazinin cazibeli olarak sulanması bölgede tarım üretimine, ürün desen ve çeşidine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte inşallah üreticimiz ekonomik olarak daha refah bir seviyeye ulaşacaktır. Kahta Büyükçay Barajımızın Adıyaman ilimize hayırlı olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesinde en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Ak Parti Milletvekili Ahmet Aydın ve diğer Adıyaman Milletvekillerimize teşekkür ediyor, yüklenici firmalara çalışmalarında başarılar diliyorum."dedi.

"Sulanması ve yılda 84 milyon kilowatt-saat enerji üretilmesi hedeflenmektedir"

Büyükçay Barajı ile 97 990 dekar zirai arazinin cazibeli olarak sulanması ve yılda 84 milyon kilowatt-saat enerji üretilmesi hedeflendiğini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın,"Bilindiği üzere, ilimizin çok önemli projelerinden olan ve çok büyük miktarda arazinin cazibeyle sulanmasını sağlayacak Büyükçay Barajı ve Sulama ünitelerinin planlama, etüt, proje, ÇED, ön yeterlilik ihalesi işlemleri ve kat’i yapım işi ihalesi işlemleri takiplerimiz neticesinde tamamlanmış bulunmaktadır. Büyükçay Barajı ile 97 990 dekar zirai arazinin cazibeli olarak sulanması ve yılda 84 milyon kilowatt-saat enerji üretilmesi hedeflenmektedir. Elde edilecek olan bu müthiş katma değerle hem Adıyaman'ımızı, hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli gelişme sağlanacaktır. Ve bugün, 5 Ocak 2022 tarihi itibari ile yılın ilk ve çok önemli bir icraatı olarak "Büyükçay Barajı Yapım Sözleşmesi"nin imzalandığını, ilgili firma tarafından yapımına en kısa süre içerisinde başlanacağını buradan hemşehrilerimle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Yapımına başlanacak olan Büyükçay Barajı’nın bugün itibari ile 1 Milyar TL (1 katrilyon) üzerinde maliyeti bulunmaktadır. Sulama işlemleri ile birlikte yaklaşık 2,5 - 3 Milyar TL’ye mal olacaktır."dedi.

"Tarım üretiminde büyük bir ihtiyacı karşılayacak"

Sulama ve enerji üretimi anlamında ciddi bir ihtiyacı karşılayacak olan Büyükçay Barajı ve benzeri projeler için çalışmalara aralıksız sürdüğünü aktaran TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın,"Böylesine muazzam bir projenin Adıyamanımıza kazandırılması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Adıyaman'ımızda sulama ve enerji üretimi anlamında ciddi bir ihtiyacı karşılayacak olan Büyükçay Barajı ve benzeri projeler için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Tarım üretiminde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan bu projelerin ilimize kazandırılmasıyla, daha çok zenginleşen ve refah seviyesi daha da artmış bir Adıyaman olma arzumuza adım adım yaklaşmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Adıyaman'ımızın gelişmesi ve kalkınması noktasında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, milletvekilli arkadaşlarımız, DSİ Genel Müdürümüz ve ekibiyle emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Yapım sözleşmesi imzalanan Büyükçay Barajı’nın şimdiden ilimize ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim."şeklinde konuştu

Yapılan açıklamaların ardından Kahta Büyükçay Barajının yapım sözleşmesi imzalanarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: PHA