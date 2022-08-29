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Kahta Belediyesi’nin Mahalle Sinema Geceleri etkinliği başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi ‘Mahallede Sinema Geceleri’ etkinliğine başladı. Gezici Sinema ile ilçe mahallerinde vatandaşlarla buluşuyor.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:41
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Kahta Belediyesi’nin Mahalle Sinema Geceleri etkinliği başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi ‘Mahallede Sinema Geceleri’ etkinliğine başladı. Gezici Sinema ile ilçe mahallerinde vatandaşlarla buluşuyor.

Kahta Belediyesi ilçede bir ilke imza atarak mahalle sinema keyfi uygulamasını başlattı. Belediye ekiplerinin sürpriz ikramları ile unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’ya teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Kahta Belediyesi sosyal etkinliklerimiz çerçevesinde Mahalle Sinema Geceleri etkinliğimiz başladı. Mahallemizde düzenlediğimiz sinema gösterisi etkinliğine katılım sağlayan mahalle sakinlerimize böyle keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 30.08.2022 00:16
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