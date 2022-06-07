Kahta Belediyesi’ne hava yastığı tepkisi

Alınan bilgiye göre olay Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 5 katlı binanın çatı katına çıkan 3 çocuk babası tornacı G.A., intihar edeceğini söyledi. Çatı katına çıkarak intihar edeceğini söyleyen G.A.'yı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve Kahta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

"100 Bin Nüfuslu İlçeye Hava Yastığı Adıyaman Belediyesi'nden"

Bölgeye gelen ekipler tarafından önlem alınırken, Kahta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hava yastığının olmadığını anlaşılması üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden talep edildi. Yaklaşık 40 dakika aradan sonra Adıyaman Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından hava yastığı açıldı. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikan çabalarının ardından G.A., aşağı indirildi. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla G.A., Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

"100 nüfuslu ilçenin hava yastığı yok"

Olay sonrası ismini vermek istemeyen vatandaşlardan A.E., Kahta Belediyesi'ne yakışmayan bir durum oluştuğunu ve insan hayatının bu kadar ucuz olduğunu anladıklarını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti: "Kahta'da bir intihar vakası meydana geliyor ve 100 bin nüfuslu bir ilçede yani Kahta Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin hava yastığı yok. Bu ise insan hayatı bu kadar ucuz mu sorusunu akıllara getiriyor. Bu ilçenin kaderi ile oynamak sanırım böyle bir şey geçtiğimiz günlerde de bir yangında mecburen Adıyaman Belediyesi'nden itfaiye aracı istendi merdiven yoktu. Böyle bir sorumsuzluk, belediye anlayışı olmaz. Umarım bu hoş olmayan durumlar bir an önce çözülür" dedi.

"Allah Korusun Bir Facia Yaşanabilirdi"

Vatandaş ikna edilip kurtarılmasa Adıyaman’dan kurtarma yastığı gelene kadar Allah korusun bir facia neden olabileceğini söyleyen vatandaşlardan M.K., ise şunları söyledi: "Şu an burada bir intihar girişimi yaşanmakta ve yaklaşık 100 bin nüfuslu ilçe belediyemizin bir kurtarma yastığı bulunmamakta. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden kurtarma yastığı istenmiş. Yani vatandaş ikna edilip kurtarılmasa Adıyaman’dan kurtarma yastığı gelene kadar Allah korusun bir facia yaşanabilirdi. Bu durum çok acı bir durum ve belediyemizin büyük bir ayıbıdır. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu ve benzeri durumlarda Allah korusun bir facia yaşanmadan ilgili kurumlar gereken tedbirleri ve teçhizatları ile olaya müdahale etsinler"

Kaynak: PHA