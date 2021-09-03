Kahta Belediyesi’nden borç yapılandırma uyarısı

Kahta Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında belediyemizin su, emlak, reklam vergisi, kira alacakları ile kanun kapsamındaki diğer alacakların faizlerine af uygulanacaktır. Su, emlak, ilan reklam, kira borçlarınızı yüzde 90 faiz indirimiyle peşin ödeyebilir veya 6-9-12-18 taksit seçeneklerinden yararlanarak yapılandırabilirsiniz. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımız için yapılandırma süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemize müracaat etmesini önemle duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.