Kahta Badem Festivali’nin ilki Mersin’de

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Kahta Bademi markasını ülkemizde marka değerini yükseltmek için bu hafta sonu Mersin'de Kahta Badem Festivali’nin düzenleneceğini söyledi.

Kahta Badem Festivali’nin Türkiye'nin değişik illerinde de düzenleneceğini belirten Yıldırım, Kahta Bademinin gerçek değerini bulana kadar bu tür çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

‘Kahta bademi yemeyen, badem yedim demesin’ sloganıyla yola devam ettiklerini ifade eden Başkan Yıldırım, “Kahta Bademi’ni ülkemizde marka değerini yükseltmek için Mersin'de Kahta Badem Festivali’ni düzenliyoruz. Festivale büyük bir ilgi bekliyoruz. Mersin’de faaliyet gösteren Adıyamanlılar İl ve İlçe Vakfı Başkanı Hacı Sarıdoğan ile birlikte organize ettiğimiz bu festivale, Adıyaman milletvekilleri, Adıyaman il ve ilçe belediye başkanları, kaymakamlarımız, Mersin milletvekilleri, vali, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe başkanları da katılacak. Mersin halkının yoğun katılım yapacağını beklediğimiz Kahta Badem Festivali, Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Saat 15.00’da protokol üyelerinin teşrifi ile devam edecek. Saat 17.00'da ise, Kahtalı sanatçılarımızdan Recep Tanyıldız konseri ile 19.00'da sona erecek” diye konuştu.