Galeriler Yazarlar
Adıyaman 29
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.222,74
ALTIN
1.002,68
DOLAR
18,21
STERLİN
20,99
EURO
18,15

Kahta Badem Birliği’nden badem alım fiyatlarına tepki

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Tarım Kredi Birliği’nin badem alım fiyatlarını değerlendiren Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, yıl içinde artan girdi maliyetleri karşısında açıklanan fiyatın çok yetersiz ve çiftçileri de hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

03 Eylül 2022 Cumartesi 15:00
29 Okunma
Kahta Badem Birliği’nden badem alım fiyatlarına tepki

Tarım Kredi Birliği’nin badem fiyatını 26.91 kuruş olarak bildirmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, artan maliyetlerle birlikte üreticinin olumsuz etkileneceğinin altını çizdi.
Tarım Kredi Birliği’nin badem alım fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösteren Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, fiyatların çiftçiler için bir anlam ifade etmediğini vurguladı.
Badem üreticilerinin dört gözle beklediği müjdeli badem fiyat haberi ile mağdur çiftçilerin, tam bir hayal kırıklığına uğradığını belirten Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, "Tarım Kredi Birliği’nin yaptığı bu açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz. Bu fiyatlar neye göre hesaplandı? Üreticilerin görüşü alındı mı? Üretici birliği ile istişare edildi mi? Maliyetlerin üç kat olduğu bu zamanda bu fiyatı kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Tüm badem üreticilerini de bu fiyattan bademlerini satmamalarını istiyoruz. Bu fiyatı belirleyenler aynı fiyata bademlerin satarlar mıydı? Tarımda kullanılan her kalemde yüzde 200 ile yüzde 300 oranında bir artış var. Bu nedenle rakam çiftçi için anlam ifade etmiyor. Bu konuya vekillerimizin müdahale etmelerini bekliyoruz. 300 gr iç randımanı için fiyat 26.91 lira olarak belirledi. Oysa çiftçinin 300 gram randıman için beklediği fiyat 35 liranın üstü idi. Artan maliyetlere ve çok zor şartlarda çalışan üreticinin bunu hak etmediğini düşünüyorum. Artan maliyetlerle birlikte üreticinin olumsuz etkileneceği kaçınılmazdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 04.09.2022 00:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çatan: “Esnafa yeni yapılandırma şart”
Başkan Çatan: “Esnafa yeni yapılandırma şart”
Kahta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kahta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kahta Belediyesi’nin Mahalle Sinema Geceleri etkinliği başladı
Kahta Belediyesi’nin Mahalle Sinema Geceleri etkinliği başladı
Başkan Turanlı’dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Turanlı’dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Turanlı: “İhtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz”
Başkan Turanlı: “İhtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz”
Kahta'da okul müdürleri, EKAP hakkında bilgilendirildi
Kahta'da okul müdürleri, EKAP hakkında bilgilendirildi
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Başkan Çatan, Ekmek ve minibüs zamlarını değerlendirdi
Başkan Çatan, Ekmek ve minibüs zamlarını değerlendirdi
Başkan Aktaş, güven tazeledi
Başkan Aktaş, güven tazeledi
Kahta Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı
Kahta Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kahtalı kadınlar için kültür turu düzenlendi
Kahtalı kadınlar için kültür turu düzenlendi
Kahta'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kahta'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Turanlı, “Ekmek zammının belediyemizle bir alakası yok”
Turanlı, “Ekmek zammının belediyemizle bir alakası yok”
Turanlı: “Yüzyıl Parkımızı sil baştan yeniliyoruz”
Turanlı: “Yüzyıl Parkımızı sil baştan yeniliyoruz”
Turanlı: “Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor”
Turanlı: “Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor”
Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu
Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu
Kahta’da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı
Kahta’da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı
Kahta’da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı
Kahta’da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı
Başkan İşeri: “Arsa tahsisinde istihdam ön plana alınmalı”
Başkan İşeri: “Arsa tahsisinde istihdam ön plana alınmalı”
İnşaatın 9'uncu katından düşen 5 çocuk babası hayatını kaybetti
İnşaatın 9'uncu katından düşen 5 çocuk babası hayatını kaybetti
Kahta’da baraj gölünde kadın cesedi bulundu
Kahta’da baraj gölünde kadın cesedi bulundu
Başkan Turanlı’dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Turanlı’dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Turanlı hayvan pazarını ziyaret etti
Başkan Turanlı hayvan pazarını ziyaret etti
Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı
Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı
Kahta'da 167 kök kenevire 1 gözaltı
Kahta'da 167 kök kenevire 1 gözaltı
Kahta’daki motosiklet hırsızlığında 3 tutuklama
Kahta’daki motosiklet hırsızlığında 3 tutuklama
Kahta’da traktör devrildi: 4 yaralı
Kahta’da traktör devrildi: 4 yaralı
Kahta’da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
Kahta’da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim