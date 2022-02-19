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Kahta 02 Spor, 3 puanı tek golle aldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde TFF 3. Lig 1. Grup’taki mücadele eden Kahta 02 Spor, kendi evinde Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 1-0 yenerek, 3 puanı tek golle aldı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 18:40
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Kahta 02 Spor, 3 puanı tek golle aldı

Kâhta Atatürk Stadı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında oynanan mücadele saat 13.00’da başladı. Karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. Kahta 02 Spor müsabakanın 8. dakikasında Emre Okur’un attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılıklı geçen atakların neticesinde başka gol olmayınca müsabakanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.
Kahta 02 Spor karşılaşmanın ikinci yarısında da daha atak ve istekli bir futbol sergiledi. Ancak aradığı ikinci golü bir türlü bulamadı. Rakip takım müsabakanın son 10 dakikasını 10 kişi ile tamamlamasına rağmen karşılaşmanın sonucu değişmedi ve Kahta 02 Spor kendi saha ve seyircisi önünde müsabakayı 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanı almış oldu.
Müsabakayı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata da izledi. Müsabaka sonrası Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, aldıkları galibiyetten dolayı Kahta 02 Spor yönetimi ve futbolcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kahta 02 Spor: Onur Güney, Emrullah Sarıhasanoğlu, Serdar Aşuk, Muhammed Çoban, Murat Şamil Kurt, Hakan Doğru, Furkan Karabatak, Emre Okur, Ömer Faruk Canbirdi, İlyas Sarı ve Kerim Bölük.
Yedekler: Vedat Büyükgül, Yusuf Taşan, Fatih Gürden, Muhammed Şiyar Eroğlu, Erkan Nazlı, Tunahan Binici ve Oğulcan Şahin.
Teknik Sorumlu: Bülent Akın.
Sancaktepe Futbol Kulübü: Zeki Ayvaz, Murat Akçay, Berkay Sizer, Ahmet Özkaya, Hüseyin Süre, Hakan Sayar, Ulaş Şimşek, Eyüp Ensar Aparı, Doğukan Bulut, Kazım Birkan ve Uğur Işıkal.
Yedekler: Furkan Uysal, Doğan Atiz, İsmail Salman, Cemilcan Eryılmaz, Barış Turan, Fatih Kara ve Edip Ahmet Çapoğlu.
Teknik Sorumlu: Tuğrul Metin.
Hakemler: Murat Kasap, Erhan Gündoğdu, Ünal Doğru ve Teksen Eker.
Sarı Kartlar: Dakika 37 Emre Okur (Kahta 02 Spor), dakika 38 Berkay Sizer (Sancaktepe Futbol Kulübü), dakika 41 Emrullah Sarıhasanoğlu (Kahta 02 Spor), dakika 41 Eyüp Ensar Aparı (Sancaktepe Futbol Kulübü), dakika 65 Kazım Birkan (Sancaktepe Futbol Kulübü), dakika 90 + 1 Muhammed Şiyar Eroğlu (Kahta 02 Spor), dakika 90 + 1 Ahmet Özkaya (Sancaktepe Futbol Kulübü) ve dakika 90 + 1 Cemilcan Eryılmaz (Sancaktepe Futbol Kulübü).
​Kırmızı Kartlar: Dakika 80 Doğukan Bulut (Sancaktepe Futbol Kulübü).

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 19.02.2022 19:26
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