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İyilik-Der Kahta İlçe Temsilciliğinde Muhammet Yetiş dönemi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 6 yıldır İyilik Derneği Temsilciliğini yürüten Ekrem Kılınç, görevini eğitimci Muhammet Yetiş’e devrettiğini açıkladı.

14 Ekim 2021 Perşembe 12:11
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İyilik-Der Kahta İlçe Temsilciliğinde Muhammet Yetiş dönemi

Devir teslim sırasında açıklama yapan Ekrem Kılıç, bundan sonraki süreçlerde de hep birlikte ilçedeki yetim ve yardıma muhtaç ailelere sahip çıkmak için gayret edeceklerini ifade ederek, görevi devralan Muhammet Yetiş’e başarılar diledi.

“Kahta’mız için hayırlı olsun“

Kılınç, açıklamasının devamında; “6 yıldır yürüttüğüm Kahta İyilik Derneği Temsilciliği’ni Muhammet Yetiş kardeşime devrediyorum. Rabbimden, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Bizler bundan sonra Kahta’da faaliyet gösteren tüm yardım kuruluşları (Umut Kervanı, Yardımeli, Kızılay, İyilik Derneği, İHH, Beşir Derneği ve benzeri) ile birlikte yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Kahta’mız için hayırlı olsun” dedi.

“Derneğimizin kuruluş amacına uygun çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Derneğin amacına uygun çalışmalar yürütmek için gayret edeceğini belirten Eğitimci Muhammet Yetiş ise, “Öncelikle bugüne kadar Kahta’da güzel çalışmalara öne ayak olan çok değerli başkanım Ekrem Kılınç olmak üzere tüm arkadaşlara emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinin gayretlerini dergahı izzetinde kabul etsin inşallah. Bundan sonraki süreçte de yine derneğimizin kuruluş amacına uygun çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine gönüllük esasıyla elimizi uzatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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