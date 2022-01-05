İstanbul’daki hayırda yarışan kadınlardan Kahta’ya yardım eli

Kahta Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Sadık Akbulut, sosyal medya üzerinden Hayırda Yarışan Kadınlar Grubu’na ulaşarak okulda kütüphane kurmak için kitap ihtiyacı olduğunu söyledi. Grup üyeleri hem kitap hem de ilçedeki yetimler için giyim yardımında da bulanmak için Kahta’ya geldi.

Cumhuriyet İlkokulu’nda 3 bin kitap ile kütüphane açan Hayırda Yarışan Kadınlar Grubu, ayrıca ilçedeki 120 yetime de bot, mont, bere, atkı ve eldiven getirerek giyindirdi.

Hayırda Yarışan Kadınlar Grubu üyelerinden Şüheda Şark,"Kahta Cumhuriyet İlkokulu’ndaki bir öğretmen sosyal medya üzerinden bize kütüphane isteğini iletti. Biz de İstanbul Avcılar'dan yola çıkarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine geldik. Cumhuriyet İlkokulu'nda bir kütüphane açtık. Hayırseverlerin desteği ile 3 bin kitap ile kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Kahta ilçesindeki yetim ve yoksul çocuklarımız için hayırseverlerin desteğiyle bot, mont, atkı ve bere getirerek çocuklarımızı mutlu ettik. Yoksul ve yetim ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek gönüllerini kazanmaya çalıştık. Bütün çabamız çocukların mutluluğudur. Sosyal medya üzerinden kütüphane isteği ile yola çıktık hem kütüphanemizi kurduk hem de yetimlerimiz sevinirdik. Bize desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: PHA