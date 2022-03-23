İşbirliği protokolü imzalandı

Kahta Ziraat Odası'nda düzenlenen imza protokolüne Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Şekerbank T.A.Ş Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mehmet Cingöz, Bölge Krediler Müdürü ve banka personelleri yer aldılar.

İş birliği protokolüyle ilgili açıklamada bulunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı,"Ziraat Odası tarafından ilgili Adıyaman Şube Müdürlüğüne yönlendirilen müşterilere kullandırılacak tarımsal işletme ve yatırım kredileri ile hasat kart uygulamalarını belirlemektedir. Protokolün konusu, ilgili şube tarafından Kahta Ziraat Odası Başkanlığı üyelerine kullandırılacak krediler ve uygun görülecek üreticilere dağıtımı yapılacak hasat kartlara ilişkin işlemleri kapsamaktadır. Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini karşılayabilecek limitlerde kredileri çekileceğini, bu yapılan protokolün bölge çiftçimize hayırlı olmasını dileriz"dedi.

Kaynak: PHA