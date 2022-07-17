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İnşaatın 9'uncu katından düşen 5 çocuk babası hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, inşaat asansörüyle yük taşıdığı esnada 9'uncu kattan düşen 5 çocuk babası kalıpçı ustası hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2022 Pazar 15:00
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İnşaatın 9'uncu katından düşen 5 çocuk babası hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Çobanlı Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 9 katlı inşaatın 9'uncu katına inşaat asansörü ile yük taşıyan 1'i erkek 4'ü kız olmak üzere 5 çocuk babası Fahri Çelik (57), dengesini kaybederek yere düştü. Büyük gürültüyle yere düşen Çelik'i görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Fahri Çelik’in cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden işçinin çalışma arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 17.07.2022 21:02
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