banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1465.32
ALTIN
485.44
DOLAR
8.3410
STERLİN
11.5200
EURO
9.8990

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 18:09
617 Okunma
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Diyarbakır yolu 8. kilometresinde bulunan meydana geldi. Ömer Özçelik yönetimindeki 34 CRG 78 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Kılınç yönetimindeki 02 ABT 105 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yoldan çıktı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile araçlarda bulunan Eda Kılınç ve Zeynep Zümra Kılınç yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası aracında sıkışan Ömer Özçelik, ekipler tarafından çıkartıldı.

Daha sonra sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha
Anahtar Kelimeler:
İki Otomobil Kafa Kafaya çarpıştı: 4 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mete Karayel 2021-09-05 09:09:37

Bu kazalar hep kurallara uymamaktan oluyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kahta’da 33 bin öğrenci ders başı yaptı
Kahta’da 33 bin öğrenci ders başı yaptı
Tunçmen: Eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor
Tunçmen: Eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor
Turanlı’dan, yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Turanlı’dan, yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Kediye çarpmamak için az kalsın canından oluyordu - Videolu Haber
Kediye çarpmamak için az kalsın canından oluyordu - Videolu Haber
Kahta Belediyesi’nden borç yapılandırma uyarısı
Kahta Belediyesi’nden borç yapılandırma uyarısı
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Öğretmenler pandemi tedbirleri doğrultusunda bilgilendirildi
Öğretmenler pandemi tedbirleri doğrultusunda bilgilendirildi
Kahta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kahta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Pekmez kazanına düşen çocuk yaralandı
Pekmez kazanına düşen çocuk yaralandı
Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 2’si ağır, 3 yaralı - Videolu Haber
Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 2’si ağır, 3 yaralı - Videolu Haber
Eğitim Mil-Sen Kahta İlçe Temsilciliği’nde Emin Kaya dönemi
Eğitim Mil-Sen Kahta İlçe Temsilciliği’nde Emin Kaya dönemi
Ziraat Odası Başkanı Turanlı’dan Kahta Kaymakamı Koç’a veda ziyareti
Ziraat Odası Başkanı Turanlı’dan Kahta Kaymakamı Koç’a veda ziyareti
Başkan Turanlı: Kış aylarının yaklaşmasıyla alt ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık
Başkan Turanlı: Kış aylarının yaklaşmasıyla alt ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık
Başhekim Parlak: “Covid hastalarımızın hepsi aşı olmayanlardan oluşuyor”
Başhekim Parlak: “Covid hastalarımızın hepsi aşı olmayanlardan oluşuyor”
Kahta Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimi Polikliniği açıldı
Kahta Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimi Polikliniği açıldı
CHP Kahta İlçe Başkanı Celayer basın toplantısı düzenledi
CHP Kahta İlçe Başkanı Celayer basın toplantısı düzenledi
Milletvekili Tutdere: Kahta’nın sorunlarını biliyoruz, çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz
Milletvekili Tutdere: Kahta’nın sorunlarını biliyoruz, çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz
Kahta’da ‘siftah parası’ geleneğine devam
Kahta’da ‘siftah parası’ geleneğine devam
Kahta ilçesinde öğrenci velileriyle online toplantı
Kahta ilçesinde öğrenci velileriyle online toplantı
Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı
Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı
Kahta’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor
Kahta’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor
Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı
Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı - Videolu Haber
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı - Videolu Haber
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kahta'da badem hasadı başladı
Kahta'da badem hasadı başladı
Minik judocular Türkiye Finallerinde Adıyaman'ı Temsil Edecekler
Minik judocular Türkiye Finallerinde Adıyaman'ı Temsil Edecekler
Adıyaman'da minibüsünün altında kalan çocuk öldü
Adıyaman'da minibüsünün altında kalan çocuk öldü
Kahta’daki çöp konteynerleri parfümlü dezenfektanla yıkanıyor
Kahta’daki çöp konteynerleri parfümlü dezenfektanla yıkanıyor
Mehmet Yavuz mezarı başında anıldı
Mehmet Yavuz mezarı başında anıldı
Başkan Turanlı: Kanal boyu parkımızın ikinci etap kısmına başladık
Başkan Turanlı: Kanal boyu parkımızın ikinci etap kısmına başladık

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim