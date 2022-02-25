GEADER'den Kaymakam Korkutata'ya ziyaret

Ziyarette Genel Başkan Ömer Çelebi tarafından dernek faaliyetleri ve son dönemdeki enerji konusunda bilgilerini paylaştı.

Son günlerde kriz haline gelen enerji sorununa değinen Genel Başkan Çelebi,"Son dönemlerde küresel çapta meydana gelen enerji krizi ülkemizdeki enerji arz-talep dengesini daha fazla sarsmadan atlatmaya çalışıyoruz. Temenni ediyorum ki kısa vadede geçici olarak gördüğümüz enerji maliyet krizinin en aza indirgenerek vatandaşlarımız rahatlayacaktır. Ayrıca GEADER olarak bilinçli enerji tüketimi noktasında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Derneğimizin Kâhta gibi Güneydoğu'nun önemli bir beldesinde faaliyete başlaması da ayrı bir gurur kaynağı. Derneğimiz Diyarbakır'da ilk şubesini açtı. Yakında Gaziantep ve Şanlıurfa'da da teşkilatlanacağız. Gayemiz bu bölgede enerji farkındalığı oluşturmak. Bizleri kabul ettikleri için Sayın Kaymakamımıza şahsım ve heyetimiz adına teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim"dedi.

Ziyaretlerden ötürü memnuniyetini dile getiren Kaymakam Selami Korkutata ise,"Enerji sektörü stratejik bir mesele. Bu konuda çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri önemlidir. Sayın Genel Başkan ve heyetine teşekkür eder, faaliyetlerinde üstün başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA