Çiftçilere 'Temel Kooperatifçilik' eğitimi verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, İpekyolu Kalkınma Ajansı Tarafından finanse edilen, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kahta Ziraat Odası Başkanlığı ile organizasyon sonucunda çiftçilere " Temel Kooperatifçilik" konulu eğitim, Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi ortakları Eda Kayadibinlioğlu ve Arda Özdöl tarafından 19-22 Eylül tarihleri arasında Kahta Ziraat Odası Başkanlığı Eğitim Salonunda çiftçilere eğitim verildi.

Eğitime İpekyolu Kalkınma Ajansı’ndan Kırsal Kalkınma Ve Destinasyon Yönetimi Birimi Uzmanı Cihan Ardili, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, Kahta ilçesinde faal olan kırsal kalkınma kooperatif ortakları ve tarım danışmanları katılım katıldı.

Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi ortaklarından Eda Kayadibinlioğlu ve Arda Özdöl tarafından Temel Kooperatifçilik eğitimi kapsamında kooperatiflerin evrensel ilkeleri ve değerleri, kooperatif türleri, kooperatiflerin bağlı olduğu yasal düzenlemeler, kooperatiflerde hukuki boyut ve mali idare konularında katılıcılara eğitim verildi.

Eğitimler hakkında değerlendirmede bulunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı,"ilçemizde faal olan ve kooperatif kurmak isteyen çiftçilerimizin kooperatifçiliğin kuruluşu ve işleyiş yönünde izlenmesi gereken yolların öğrenilmesi için deneyimli kişiler tarafından çiftçilerimizi bilgilendirmek için böyle bir eğitim verme ihtiyacını duyduk. Bu eğitimi vermemize imkan sağlayan başta İpekyolu Kalkınma Ajansına, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatif ortaklarına ve emeği geçen herkese teşekkür eder, çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu bu tür eğitimlerin Kahta Ziraat Odası Başkanlığı olarak sürdürülecektir."dedi.

Kaynak: PHA