Çiftçiler toplulaştırmadan memnun olmadı

Toplulaştırma adı altında yapılan çalışmaların çiftçileri hiç memnun etmediğini iddia eden köy sakinleri, arazi toplulaştırma uygulamasının köylüleri birbirine düşürdüğünü belirterek, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

İlçeye bağlı Bölükyayla Beldesi sakinleri toplulaştırma çalışmaları kapsamında verilen tapularda büyük sıkıntı çıktığını, tapudaki tarlaların karşılığının yanlış olmasından dolayı köylüler arasında sürekli tartışma ve kavgaların yaşandığını söyledi.

Toplulaştırma çalışmalarının çiftçileri mağdur ettiğini ve adeta isyan ettirdiğini belirten Bölükyayla Beldesi Kangölü Mahallesi Muhtarı Aziz Tosun, tapulardaki arazilerin karşılığının yanlış olmasından dolayı köylüler arasında kavgaların yaşandığını söyledi.

“Çiftçilere verilen tapularda başka bir arazi görünüyor”

Arazi toplulaştırma uygulamasının köylüleri birbirine düşürdüğüne dikkat çeken Muhtar Aziz Tosun, “Bizim yaklaşık 80 bin dönümlük arazilerimiz toplulaştırma adı altında hep birbirine karıştı. Bu arazi toplulaştırma uygulaması köylüleri birbirine düşürdü. Daha önce kendi tarlasında ekin eken çiftçilere verilen tapularda başka bir arazi görünüyor. Oradaki çiftçi de başka bir yerde görünüyor. Hep birbirine karıştığı için biri diyor bu benim arazim, değeri diyor ki benim arazim. Sonra kavgalar çıkıyor. Lütfen yetkiler bu sorunumuza acil bir çözüm bulsunlar. Zaten tapular çıkarılırken hiçbir köylü yoktu. Hiçbirimizin haberi de yoktu. Herhalde uydudan bakarak tapu çıkarmışlar” dedi.

“Toplulaştırma adı altında yapılan çalışmalar çiftçilerimiz hiç memnun etmedi”

Toplulaştırma adı altında yapılan çalışmalar çiftçilerimiz hiç memnun etmediğini ifade eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Çelenk ise, “Toplulaştırma adı altında yapılan çalışmalar çiftçilerimiz hiç memnun etmedi. Arazi sahiplerinin rızası alınmadan, kendilerine tebliğ edilmeden yapılan toplulaştırma çalışmalarından dolayı çok büyük mağduriyetler yaşıyoruz. Tarla sahiplerine verilen tapu ile çiftçinin yıllardır ekip biçtiği tarla ayrı. Verilen tapu ile araziler farklı. Tarlalarda sürekli tartışmalar kavgalar oluyor. Allah korusun yarın öbür gün ölümlü bir olayın yaşanmaması için yetkililerin bu arazi ve tapu karışıklığını gidermesini istiyoruz. Bu sorunumuza acil bir çözüm bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.