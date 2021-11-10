Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çiftçiler toplulaştırmadan memnun olmadı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çiftçiler, arazilerin dağınıklığını gidermek ve tarıma elverişli hale getirilmesini amaçlayan toplulaştırma çalışmalarının amacına uygun yürütülmediğini iddia ederek, mağdur edildiklerini öne sürdü.

10 Kasım 2021 Çarşamba 15:18
147 Okunma
Çiftçiler toplulaştırmadan memnun olmadı

Toplulaştırma adı altında yapılan çalışmaların çiftçileri hiç memnun etmediğini iddia eden köy sakinleri, arazi toplulaştırma uygulamasının köylüleri birbirine düşürdüğünü belirterek, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

İlçeye bağlı Bölükyayla Beldesi sakinleri toplulaştırma çalışmaları kapsamında verilen tapularda büyük sıkıntı çıktığını, tapudaki tarlaların karşılığının yanlış olmasından dolayı köylüler arasında sürekli tartışma ve kavgaların yaşandığını söyledi.

Toplulaştırma çalışmalarının çiftçileri mağdur ettiğini ve adeta isyan ettirdiğini belirten Bölükyayla Beldesi Kangölü Mahallesi Muhtarı Aziz Tosun, tapulardaki arazilerin karşılığının yanlış olmasından dolayı köylüler arasında kavgaların yaşandığını söyledi.

“Çiftçilere verilen tapularda başka bir arazi görünüyor”

Arazi toplulaştırma uygulamasının köylüleri birbirine düşürdüğüne dikkat çeken Muhtar Aziz Tosun, “Bizim yaklaşık 80 bin dönümlük arazilerimiz toplulaştırma adı altında hep birbirine karıştı. Bu arazi toplulaştırma uygulaması köylüleri birbirine düşürdü. Daha önce kendi tarlasında ekin eken çiftçilere verilen tapularda başka bir arazi görünüyor. Oradaki çiftçi de başka bir yerde görünüyor. Hep birbirine karıştığı için biri diyor bu benim arazim, değeri diyor ki benim arazim. Sonra kavgalar çıkıyor. Lütfen yetkiler bu sorunumuza acil bir çözüm bulsunlar. Zaten tapular çıkarılırken hiçbir köylü yoktu. Hiçbirimizin haberi de yoktu. Herhalde uydudan bakarak tapu çıkarmışlar” dedi.

“Toplulaştırma adı altında yapılan çalışmalar çiftçilerimiz hiç memnun etmedi”

Toplulaştırma adı altında yapılan çalışmalar çiftçilerimiz hiç memnun etmediğini ifade eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Çelenk ise, “Toplulaştırma adı altında yapılan çalışmalar çiftçilerimiz hiç memnun etmedi. Arazi sahiplerinin rızası alınmadan, kendilerine tebliğ edilmeden yapılan toplulaştırma çalışmalarından dolayı çok büyük mağduriyetler yaşıyoruz. Tarla sahiplerine verilen tapu ile çiftçinin yıllardır ekip biçtiği tarla ayrı. Verilen tapu ile araziler farklı. Tarlalarda sürekli tartışmalar kavgalar oluyor. Allah korusun yarın öbür gün ölümlü bir olayın yaşanmaması için yetkililerin bu arazi ve tapu karışıklığını gidermesini istiyoruz. Bu sorunumuza acil bir çözüm bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı
Kahta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı
Organ Bağışı Haftasında vatandaşlara hediye
Organ Bağışı Haftasında vatandaşlara hediye
Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı
Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı
Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı
Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı
Kahta’da vefa projesi
Kahta’da vefa projesi
Şehit Nurullah Ak'ın ismi ölümsüzleştirildi
Şehit Nurullah Ak'ın ismi ölümsüzleştirildi
Öğrenciler bilim şenliğinde marifetlerini sergiledi
Öğrenciler bilim şenliğinde marifetlerini sergiledi
Kahta’da okul spor faaliyetleri toplantısı düzenlendi
Kahta’da okul spor faaliyetleri toplantısı düzenlendi
Kahta Badem Festivali’nin ilki Mersin’de
Kahta Badem Festivali’nin ilki Mersin’de
Kahta’da öğrenciler TUBİTAK’ta projelerini sergiledi
Kahta’da öğrenciler TUBİTAK’ta projelerini sergiledi
Kahta Bademi Festivali düzenleniyor
Kahta Bademi Festivali düzenleniyor
Milli Eğitim Müdürleri Kahta’da bir araya geldi
Milli Eğitim Müdürleri Kahta’da bir araya geldi
Kahta’da TUBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi
Kahta’da TUBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi
Kahta Fen Lisesi’ne Avrupa Kalite Etiketi
Kahta Fen Lisesi’ne Avrupa Kalite Etiketi
Başkan Turanlı: Ata mirası olan taş sekiler yeniden hayata geçirilecek
Başkan Turanlı: Ata mirası olan taş sekiler yeniden hayata geçirilecek
Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku
Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku
Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
Kızılay Haftası, Kahta’da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor
Kızılay Haftası, Kahta’da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor
Kahta'da hap ve uyuşturucuya 2 gözaltı
Kahta'da hap ve uyuşturucuya 2 gözaltı
Kahta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kahta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Alman öğretmenler, Türk öğrencilerle buluştu
Alman öğretmenler, Türk öğrencilerle buluştu
Adıyaman’da bir tost fiyatına üç çeşit yemek
Adıyaman’da bir tost fiyatına üç çeşit yemek
Kütükten çıkan 3 sincap yavrusu biberonla besleniyor
Kütükten çıkan 3 sincap yavrusu biberonla besleniyor
Başkan Turanlı’dan 29 Ekim kutlaması
Başkan Turanlı’dan 29 Ekim kutlaması
Başkan Turanlı: Suyun mazereti olmaz, su üzerinde siyasette yapılmaz
Başkan Turanlı: Suyun mazereti olmaz, su üzerinde siyasette yapılmaz
Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti
Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti
Başkan Turan’dan Su Kesintisi Açıklaması
Başkan Turan’dan Su Kesintisi Açıklaması
Kahta Belediyesi, su kesintisinden dolayı özür diledi
Kahta Belediyesi, su kesintisinden dolayı özür diledi
Başkan Turanlı: Kanal Boyu 2. Etap Park çalışmalarımız hızla devam ediyor
Başkan Turanlı: Kanal Boyu 2. Etap Park çalışmalarımız hızla devam ediyor
Kahta’da hayatını kaybeden gazeteciler mezarı başında anıldı
Kahta’da hayatını kaybeden gazeteciler mezarı başında anıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim